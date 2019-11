Además de reiterar que se requiere la renuncia de Botero, la también analista del programa de Caracol Radio asegura que la discusión debe centrarse en que el ministro le ocultó la muerte de niños en un bombardeo en Caquetá.

“No solo lo ocultó, nos mintió a más de 40 millones de colombianos al decirnos que estos 8 niños eran guerrilleros, bajas en combate. Cómo se les ocurre pensar que una niña que ha sido reclutada forzosamente, violada por disidencias, es una guerrillera muerta en combate. Eso no tiene ninguna presentación”, afirma Juvinao.

Seguido, la periodista hizo una súplica a los congresistas porque, según dice, hoy la estabilidad política y social del país está en manos del Congreso.

“Que el ministro de Defensa le oculte información al país no es normal, que el Gobierno justifique la muerte de menores no es normal, que la ministra del Interior nos quiera hacer creer que esto es un ataque a la institucionalidad y no una protesta contra funcionarios incompetentes no es normal”, agregó la periodista de Caracol Radio.

También asegura que no es normal que el país se encuentre ante el exterminio de más de 200 líderes sociales y de 150 indígenas.

“Senadores de la República, como ciudadana y a título personal, les suplico que estén a la altura de esta crisis institucional histórica, les suplico entender que los favores y prebendas del Gobierno no valen una sola vida, les suplico que por esta vez no actúen como mercaderes del interés particular y actúen como intérpretes del bien general”, sentenció Juvinao.

Sobre el futuro que le espera a Botero en el Gobierno hay que decir que tiene en contra a la mayoría del Congreso que votará a favor de la moción de censura.

Según la cuentas de Semana, a favor de que Botero abandone el Ministerio están los 14 senadores del Partido Liberal, los 16 de Cambio Radical, los 9 de la Alianza Verde y 5 más por el lado de la Farc.

Además, se le suman 5 del Polo, 2 de Decentes en conjunto con el de Gustavo Petro por la Colombia Humana, y dos más de los partidos indígenas Mais y Aico.