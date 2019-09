Esa, dijo ella en entrevista con Semana, fue la primera vez que vio a su hermano en prisión, “después de toda esta tragedia”, pues ya aceptó que esa es la realidad que les “tocó” y, como familia, en palabras de ella, es su deber acompañar a su hermano condenado.

La visita, según manifestó Catalina Uribe Noguera en la revista, le produjo un “dolor inmenso” porque encontró a Rafael “muy mal” y “deprimido”.

“No vamos a negar la realidad. Estamos acompañándolo en su castigo y en su proceso espiritual frente a lo que hizo. Él está muy mal, muy triste, deprimido. Visitarlo nos produjo un dolor inmenso. Y cuando se acabó el tiempo, despedirnos y dejarlo fue muy duro. La familia nunca más volverá a estar reunida, eso nos desgarra el alma”, aseguró la hermana del prisionero.

Si bien Catalina habló en plural, Francisco, el otro hermano del homicida, manifestó en ese mismo medio, que él no ha visitado a Rafael todavía.

Una de las razones, le dijo él a Semana, es que durante el juicio, al que fue sometido junto con Catalina por, supuestamente, tratar de encubrir al homicida de la niña Samboní, acusación de la que los hermanos fueron absueltos, “no era posible porque una visita [de él a Rafael] podía prestarse para suspicacias por parte de la Fiscalía y los medios”.

No obstante, Francisco dijo que su relación con su hermano sigue siendo de amor, pues los hermanos del homicida aprendieron a vivir con las consecuencias del crimen que cometió el prisionero.

“Perdonar es no tener reclamos ni cuentas pendientes. Nosotros no podemos cambiar lo que ocurrió, aprendimos a aceptar las consecuencias de lo hecho por Rafael, tenemos que convivir con esa tragedia. La forma de seguir adelante es aceptar la realidad en vez de pelear contra ella. Parte de todo es aceptar la tragedia que nos acompañará el resto de nuestras vidas, pero desde el amor y no desde el odio”, sentenció.