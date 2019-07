green

Los casos involucran a Didier Luna y Sigifredo Alonso Peña, respectivamente, quienes al parecer habrían cometido actos de abuso sexual en contra de las futbolistas del equipo colombiano, indicó la columnista de Semana.

Los audios, que revela Dávila en exclusiva, hacen parte del expediente que la Fiscalía abrió en contra de los dos presuntos abusadores, pero advierte que la sombra de la impunidad campea sobre este caso.

La columna recoge una declaración de Jhon Darío Cano, el padre de una de las víctimas, en el que se asegura que el técnico Luna ha tratado de besar a su hija cuando hacen goles y que, inclusive, “ella un día se golpeó la parte íntima y este tipo le dijo que él le daba besitos para que le pasara el dolor. Le palmeaba la cola sin tener razón […]”.

Este tipo de actos habrían sido numerosos. De hecho, algunas de las afectadas relataron a Carolina Rozo los instantes en lo que sus presuntos agresores intentaron abrazarlas y besarlas a la fuerza durante las concentraciones, les pedían bañarse con ellos en ropa interior o les cogían la cola todo el tiempo.

“A Vale se lo dijo el día de la piscina que estábamos Gisella, yo y Sara bañándonos […] a Kelly le hizo quitar el pantalón […] Kelly se lo quitó y quedó bañándose en panty y en top […]. Vale no se lo quiso quitar, le dijo que no […] después me dijo ese ‘man’ está loco, cómo me voy a quitar el pantalón”, dijo una de las futbolistas identificada simplemente como Andrea.

Lo que sobresale de las grabaciones es que las futbolistas experimentaban una gran presión por parte de los dos presuntos acosadores y que si en algunos momentos se veían superadas era porque sentían miedo de sus agresores y de las consecuencias de negarse a sus pretensiones.

Cabe señalar que a las denuncias de Rozo, que también fue víctima, se sumaron las de Nicoll Daniela Torres, la psicóloga del equipo, que anticipó el enorme riesgo de esas “clase de afecto”.

“Acercárseles, darles un beso u otros comentarios que yo he escuchado […] Me parece que estamos fuera de todo lo que se debería aceptar […]”, señaló la psicóloga en otro de los audios aportados al proceso, indicó Dávila en su columna semanal.