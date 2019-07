green

Así lo mostró la pareja ese mes en Instagram y en las imágenes todo parecía haber sido amor y felicidad. No obstante, en una entrevista para la reciente edición impresa de 15 Minutos, Salomón contó que en su compromiso, que se dio en medio de una reunión familiar en honor a la abuela de la actriz, no todo fue color de rosa.

El presentador había contratado el mariachi para la celebración de la abuela de su novia y el plan era pedirle a Laura que se casaran cuando sonara la última canción, junto a una sorpresa que estaba en una caja que casi no llega.

“La sorpresa tenía que llegar a las 7:30 p.m., pero eso no pasó; yo estaba asustado porque los mariachis no podían esperar más y ya habían cantado. Resulta que la Policía inmovilizó la caja pues el carro donde la llevaban no podía llevar a nadie atrás y había alguien sosteniéndola; finalmente llegó, pero a las 10:45 p.m., cuando yo estaba nervioso llorando”, recordó el famoso en la revista.

Pero ese no fue el único inconveniente, Laura casi no entiende la propuesta matrimonial, porque no alcanzó a leer lo que decían los globos y el letrero de ‘Flaca, cásate conmigo’ que venía en la caja, pues cuando la abrió volaron muy rápido.

“Ahí pensé: ‘Me tocó hacerlo a mí, así que me arrodillé y le dije: ‘Te amo mucho’, y le di el anillo”, puntualizó Salomón en el medio.

La boda de estos famosos sería en abril de 2020 y aquí dejamos algunas fotos de ellos juntos, que han compartido en sus cuentas de Instagram.