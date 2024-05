Como Iris Sared Moncaleano fue identificada la mujer que se volvió famosa de una forma bastante incómoda y hasta humillante, pues fue grabada por su expareja Edward Holguín, in integrante de la Policía Nacional que publicó un video sin su autorización y acusándola de infidelidad.

Aquel clip le dio la vuelta al país en redes sociales y el caso ocurrió en una casa de Cumaral, Meta, donde también estaba el supuesto amante. Este caso algunos juristas lo han calificado como ciberviolencia de género, pues demostraría que este tipo de publicaciones se convierten en armas humillantes que son capaces de acabar con la reputación de la persona y causarle serios problemas psicológicos.

En el caso hubo otros videos, grabados por otros dos uniformados, compañeros de Holguín, quienes, en lugar de brindarle ayuda a la mujer, publicaron grabaciones agrandando la exposición.

“Fui vulnerada no solo por Holguín, sino por toda una institución, que redujo el caso a una pelea de pareja”, dijo Sared a Semana.

Ella califica el proceso como negligencia en la Policía y dice que su expareja incluso empezó a chantajearla e incluso a pedirle dinero a cambio de no publicar el video en el que supuestamente la dejaba al descubierto. Ella interpuso la denuncia para evitar que el caso tuviera trascendencia; sin embargo, no pudo evitarla, ya que los superiores de Holguín no actuaron en el momento oportuno, según el impreso.

La expareja tuvo tiempo de premeditar el ataque con el video de la supuesta infidelidad y hasta pasaron 3 días para que lo subiera a redes. De hecho, en algunos chats replicados por la revista se ve cómo él le insiste en que piense muy bien como justificar lo sucedido y hasta le manda la grabación diciéndole que podrían solucionar todo siempre y cuando ella acepte repartir las pertenencias en partes iguales.

Sara dice en la entrevista que desde ese momento comenzó una serie de amenazas, seguimientos y hasta intimidaciones, por lo que llevó su caso a otro municipio cercano, en la Fiscalía de Restrepo, Meta, pero la respuesta causó mayor sorpresa todavía.

“El investigador que me tomó la declaración se atrevió a decirme que era mejor arreglar por las buenas, porque si Holguín perdía su trabajo de 16 años en la Policía podía hasta matarme, que mejor arreglara con una indemnización económica”, dijo Sared en el citado medio.

La mujer se siente peleando contra la corriente y pide que el caso lo investigue una seccional por fuera del Meta, ya que habrían intereses que impiden que el proceso se haga de forma transparente. Incluso, ella dice que tiene material con el que pretende demostrare que hay “padrinos políticos” con fichas en la Policía buscando desviar las cosas.

