Emanuel Delgado, primo de Sofía Delgado, no se ha despegado del ataúd de su familiar desde que el cuerpo fue entregado a la familia para darle cristiana sepultura.

El niño, entre 10 y 15 años de edad, habló con Noticias RCN y allí recordó a su prima como una niña divertida con quien creció y se la pasaba jugando.

El menor, en su relato lleno de dolor, indicó que se la pasaban juntos y lamentó que no estuvo con su prima el pasado 29 de septiembre –día en el que Brayan Campo secuestró a Sofía–, argumentando que su presencia seguramente hubiera evitado la tragedia.

“Nosotros íbamos para todo lado juntos, ella me acompañaba a la tienda, yo también. La pasábamos muy rico. He pensado en cómo jugábamos, en cuando éramos de chiquitos. Si yo hubiera estado con ella, no le hubiera pasado nada”, dijo al medio citado.