Para este viernes 8 de septiembre se tenía previsto que Germán Darío Londoño Montalvo, cercano a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, asistiera al interrogatorio al cual fue citado por la Fiscalía, dentro del caso que investiga el supuesto ingreso irregular de dineros a la campaña presidencial del hoy jefe de Estado. Sin embargo, Londoño, mediante una carta, manifestó que no asistirá y denunció supuestas amenazas por parte de la Fiscalía.

Según el documento, Germán Darío Londoño considera que no tiene garantías judiciales dentro del caso y resaltó también que se ha sentido amenazado por parte del fiscal del caso, Mario Burgos. De acuerdo con lo consignado en la carta, Burgos le habría dicho a Londoño que si no asistía al interrogatorio, sería capturado, lo cual, a ojos del cercano de Nicolás Petro, le produjo “miedo de la profunda parcialidad” que tendría la justicia colombiana.

El documento reza lo siguiente: “La citación efectuada por su despacho me hace sentir miedo de la profunda parcialidad que pueda tener la justicia colombiana en mi caso, pues fui víctima de amenazas de que si no me presentaría me podrían capturar, tal como usted me lo indicó en presencia de mi abogado Juan Camilo Sanclemente Zamora el pasado 24 de Agosto en el Búnker de la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla”.

Además de la supuesta amenaza, la carta habla sobre presuntas presiones del ente investigador a varias personas dentro del caso, para que declaren en contra de Londoño y poder usar esas declaraciones amañadas como pruebas.

“La Fiscalía General las está presionando con el fin de hablar de hechos en mi contra que en realidad no sucedieron, como es el caso de un audio sobre presiones que informa la señora Daysuris Vásquez, evidencia que entregaré en su oportunidad”, manifiesta Londoño en su documento.

De igual manera, Londoño manifiesta que ha sido víctima de seguimientos irregulares “extendidos a mi núcleo familiar, me hacen temer por mi integridad física y sin duda evidencian que no es un actuar en derecho del ente de acusador, por lo que solicito al Fiscal General de la Nación que se designe a un fiscal que no tenga compromisos e intereses políticos, con el único propósito de garantizar la transparencia en dicho proceso, aún más desconociendo las razones de dicha citación”.

Por las supuestas acciones que denunció, Londoño manifiesta en su texto que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentado que teme por su seguridad y la de su familia.