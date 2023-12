En las últimas horas se llevó a cabo la captura a Harold Andrés Echeverry, en medio de un operativo de control de la ciudad de Villavicencio, Meta.

Se espera que hoy sea presentado ante un juez de control de garantías de Cali para legalizar su captura, y posteriormente, la Fiscalía le imputará cargos por el feminicidio de Michell Dayana.

“Este sujeto está sindicado de haberle quitado la vida a la niña Michel Dayana González. En este momento he dispuesto un avión de la Policía lo traslade de Villavicencio a Cali, ciudad donde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación”. Manifestó el director de la Policía Nacional, General William René Salamanca.

El presunto feminicida, Harold Andrés Echeverry, podrá ser imputado por el delito de feminicidio agravado. Así lo afirmó La Procuraduría, a través de sus canales oficiales.

El caso de Michel Dayana se trata de un feminicidio agravado, puesto que el atroz crimen se cometió hacia una menor de 15 años, según lo establecido por el Código Penal. La pena máxima podría ser hasta de 60 años de prisión. Además, hubo una instrumentalización de su cuerpo y sevicia a través del desmembramiento.

El hombre se encontraba en el barrio Porfía, en la vía Villavicencio- Acacias y, en el momento de la captura, se movilizaba en una motocicleta. Algunos ciudadanos aseguran que había realizado algunos servicios como mototaxista en dicho municipio.

Luego de la captura, el padre de Michel Dayana, Genaro González, se pronunció:

“Siento un alivio. Esto no me va a devolver a mi hija, pero es algo que anhelábamos desde el corazón. Me siento feliz, aunque vengo de dejar a mi hija en estos instantes allá en un sepulcro; pero ella también está contenta allá arriba, porque sabe que atraparon al asesino”