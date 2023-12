La Policía Nacional materializó este lunes la captura de Harold Echeverry, el presunto feminicida de Michel Dayana González, la menor de 15 años que fue hallada muerta en un taller de mecánica en Cali. Y tras su arresto, se empezó a hablar sobre el proceso judicial que enfrentará.

A este caso en Cali, que tomó relevancia nacional, se refirió el abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien detalló cuál sería la condena que podría enfrentar Echeverry debido a los vejámenes a los que habría sometido a la menor.

Según aclaró el experto, Echeverry no tendría derecho a rebaja de la condena porque los delitos que presuntamente cometió fueron contra una menor de edad, por lo que no procede ningún beneficio de rebaja de pena.

El jurista señaló que este sujeto, que será trasladado de Villavicencio (donde fue capturado) a la ciudad de Cali, tendrá que responder por el presunto delito de feminicidio, teniendo en cuenta que habría cometido vejámenes sobre el cuerpo de la Michel Dayana.

El experto el Derecho Penal precisó que esas dos circunstancias agravantes se centran en que el feminicidio se cometió sobre una menor de 18 años y que la muerte habría sido posterior a la ocurrencia de actos en contra de su integridad.

En ese contexto, Bernate señaló que solo por el delito de feminicidio Harold Echeverry podría recibir una condena de entre 41 y 50 años de cárcel, pero aclaró que a ese delito se le puede sumar el de abuso o agresión.

Al respecto, Bernate detalló que, en la medida en que concurren dos delitos, los jueces pueden moverse hasta los 60 años de prisión, que es el máximo de la pena establecida en Colombia. “El juez podrá imponer los 60 años de prisión en este caso si la persona tiene antecedentes penales, como aparentemente sucede”, agregó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Bernate planteó además que en caso de que Echeverry no tenga antecedentes penales, no se puede imponer el máximo de 60 años. Sin embargo, aclaró que se puede hablar de una condena de al menos 56 años de cárcel por la gravedad de los delitos que presuntamente cometió.

“Ante la gravedad de los sucesos, es previsible que la condena estará sobre los 56 años de cárcel, que además debe ser efectiva. En la medida en que, por ser un delito contra una menor de edad, no procede ninguna rebaja ni ningún beneficio”, apuntó el abogado penalista.

Luego de la captura Echeverry, en Villavicencio, se conoció la reacción de varios de los familiares de la víctima Michel Dayana González, entre esas, la de su padre, Genaro González, a 90 Minutos.

Genaro aseguró sentirse aliviado luego de conocer que, el presunto asesino de su hija de 14 años fue capturado por la Policía, pese a que unas horas antes tuvo que despedir a su hija.

“Siento un alivio. Esto no me va a devolver a mi hija, pero es algo que anhelábamos desde el corazón. Me siento feliz, aunque vengo de dejar a mi hija en estos instantes allá en un sepulcro, pero ella también está contenta allá arriba, porque sabe que atraparon al asesino”, comentó el padre de Michel Dayana.