El largo y complejo caso de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante que murió en Bogotá en 2013, tiene ahora un nuevo capítulo. Después de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió en 2017 a Laura Moreno y Jessi Quintero en la responsabilidad del fallecimiento, la Corte decidió ahora aceptar la demanda de casación que interpuso el abogado Jaime Lombana, que defiende a la familia Cplmenares, según informó revista Semana.

(Vea también: Tumba de Luis Andrés Colmenares ahora luce diferente; su padre le hizo gran cambio)

La decisión del alto tribunal fue admitir “las demandas de casación presentadas por la representación de víctimas y el Ministerio Público contra la sentencia proferida por la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá en favor de Laura Moreno y Jessi Quintero”.

Así las cosas, para el próximo jueves 8 de agosto, a las 11:00 a. m., quedó programada la sustentación de casación. Allí, los abogados deberán exponer sus argumentos en la audiencia ante el magistrado Carlos Roberto Solórzano, quien decidirá la suerte del nuevo recurso judicial, de acuerdo con el citado medio.

Laura Moreno y Jessi Quintero fueron absueltas en febrero de 2017 por el magistrado José Joaquín Urbano bajo el argumento de una duda razonable, pues el togado consideró que ninguna de las hipótesis presentadas sobre la muerte lograron ser validadas completamente.

“En últimas, luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en juicio oral, condenar como lo reclaman los acusantes no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó definitivamente un conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto al delito de homicidio, sino la responsabilidad que le seguía con sustancia, tampoco desde luego sobre la inocencia de las acusadas”, decía el fallo en segunda instancia que se dio en 2021.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.