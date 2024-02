Sigue el escándalo por la polémica que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a algunas zonas de La Guajira. El más reciente episodio se relaciona con la salida del ex subdirector de la entidad, Víctor Andrés Meza, a quien el director del organismo, Olmedo López, le pidió su renuncia.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Meza desmintió las acusaciones en su contra y arrojó luz sobre un entramado que, según él, busca hacerlo chivo expiatorio de una situación mucho más compleja.

“Me están usando como chivo expiatorio para para algo. Para desviar la atención hacia mí de algo, que yo le digo: Tengo toda la certeza de que no sé qué será y de que no hago parte de esa situación. No sé si me estaba volviendo una piedra en el zapato para alguien, no sé si me estaba volviendo alguien que de pronto estaba generando, estaba en contra de los intereses de alguien. Supongo que por eso me sacan, porque no me dan todavía la razón por qué me sacan”, dijo Meza en Mañanas Blu