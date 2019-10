Lo hizo en el debate de La W ante una pregunta que formuló Vicky Dávila y que fue calificada como “incómoda” por los periodistas.

Ante esto, Galán reconoció que acompañó a Santos en su campaña a la reelección, en 2014, y lo hizo por la paz.

Sobre el apoyo de algunas personas cercanas al exjefe de Estado, Galán dijo que lo está acompañando el exministro de Justicia Yesid Reyes, pero también personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe como Carlos Costas y Frank Pearl.

Además, exaltó, también tiene personas en su campaña que han trabajado con Antanas Mockus, como Israel Fainboim, que fue su secretario de Hacienda en Bogotá.

“Aquí han llegado personas de diferentes sectores y yo sí creo que uno no es propietario de nadie, que el hecho que uno haya apoyado a alguien, en un momento dado, uno no es propiedad de esa persona”, agregó Galán, y sostuvo que a su campaña han llegado personas porque ven que en ella no se polariza radicalmente y que no se dedica a atacar a los demás.