Lozada aseguró en Blu Radio que le parece “muy irresponsable”, de parte del exfiscal, decir que los escoltas de ‘Iván Márquez’ quieren asesinar al senador, y aseveró que Martínez “nunca” le habló de ese supuesto plan.

“No conozco a que hace referencia el señor [ex]fiscal. Debo decir, con todo respeto, pero también con toda claridad, que me genera la mínima credibilidad lo que diga el señor Néstor Humberto Martínez. Es un hombre en cual yo no confío; me perdona el calificativo, pero [él] es perverso […] No creo en sus palabras, sé de su forma de actuar, a veces perversa”, dijo el senador.