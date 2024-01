En la Jurisdicción Especial para la Paz se han conocido sucesos violentos y escalofriantes que han marcado la historia del conflicto en Colombia.

En esta ocasión las revelaciones hechas por William Gacharná Castro, ex director de la Cárcel La Modelo de Bogotá, ponen la piel de gallina. La JEP lo aceptó para que contara cómo colaboró con paramilitares entre 1999 y 2003 para que ellos cometieran crímenes dentro del penal.

Entre los detalles que entregó, según reveló un informe de W Radio, aceptó que el penal era controlado por paramilitares, quienes construyeron túneles para escapar y fosas comunes para desaparecer cuerpos de personas asesinadas por orden de los mandos delincuenciales.

Según Gacharná, esos cuerpos tenían diferentes finales: los sumergían en ácido clorhídrico, los metían en las ollas o iban a una microempresa de embutidos.

Este ex director no negó que en su momento se enteraba de muchos de estos casos, pero no ordenaba investigarlos e incluso aceptó que ni siquiera sabía cuántos reclusos tenía en el centro penitenciario y por eso no tiene cifras de cuántos fueron desaparecidos.

Además de su proceso con la JEP, Gacharná enfrenta procesos llevados por la justicia ordinaria, por delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

