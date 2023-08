“No me reporte, colaboreme”, suplicaba el motociclista en Bucaramanga al ser requerido por agentes de tránsito. Un largo historial de comparendos, apareció al ingresar sus datos.

En Bucaramanga, autoridades alertan sobre la falta de documentación de un gran número de motocicletas y además por la falta de respeto hacia las normas de tránsito, pero cada día siguen encontrando historias de “no creer”.

Un caso difícil de creer en la capital de Santander, cuando en un puesto de control realizado por la Dirección de Tránsito pararon a un motociclista para requerir los documentos del vehículo.

Le hicieron la señal de pare, ya que iba con un acompañante pero no contaban con el mínimo elemento de seguridad como el casco, y además en estado de embriaguez según información.

Tampoco contaba con los documentos de la motocicleta en regla.

Los hechos se presentaron el día 29 de agosto, “10:40 de la mañana, puesto de control, aparente estado de embriaguez, estamos esperando el alcohosensor para poderle realizar la prueba de alcoholemia”, señalaba el agente de tránsito.

El infractor respondió que él, “nunca ha tenido una licencia de conducción”.

Motociclista en Bucaramanga suplicaba que no lo “reportaran”

Mientras el miembro de la Dirección de Tránsito realizaba la respectiva diligencia, el hombre le pide que le “colabore”.

“No me reporte, no me reporte, colaboreme que mire que yo le estoy pidiendo de corazón a usted”, señala el infractor.

Asimismo, el agente de tránsito en medio de la súplica del infractor, le dice que: “Aparte de eso viene en pico y placa y los señores venían sin casco”.

También al revisar el sistema de multas, el agente asegura que tiene un comparendo y además ya se le había “retenido la licencia de conducción y continúa con la misma conducta”.

Por lo tanto, el infractor responde que él, “nunca ha tenido una licencia de conducción”.

Luego, pasados unos minutos le realizaron una prueba de alcoholemia, y las autoridades confirmaron que efectivamente “conducía en estado de embriaguez”.

Finalmente y lo más sorprendente, es que al revisar el SIMIT, el infractor acumula una gran cantidad de sanciones que al sumar da un total de más de 150 millones de pesos.

“¿Qué queda de un caso como éste? preocupación, alarma por inseguridad vial y llamar a la reflexión sobre la gravedad de estos casos de irresponsabilidad”, indicaron.