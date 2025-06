El atentado contra Miguel Uribe el pasado 7 de junio ha provocado todo tipo de opiniones y debates alrededor de la falta de seguridad que hay en el país. Incluso, personajes por fuera del mundo de la política se han pronunciado al respecto, como lo hizo Karol G, quien publicó una historia en Instagram rechazando los hechos violentos que ha sufrido el país en los últimos días, como el atentado a Uribe Turbay y las motos bombas en Cali.

Ya desde dentro del mundo de la política son infinitos los pronunciamientos sobre el lamentable hecho. Vicky Dávila, también precandidata, ha estado en la clínica desde que le dispararon a Miguel Uribe. Además, aseguró que ‘Mordisco’ fue quien ordenó el atentado y habría planes para atentar contra ella y contra María Fernanda Cabal.

Santiago Botero es una de las apariciones más polémicas en la política colombiana. El empresario, dueño de varias compañías, se ha caracterizado por exigir mano dura contra las delincuentes e incluir a Dios en su discurso.

El candidato recién inscrito se refirió al, hasta ahora, intento de asesinato contra Miguel Uribe y fue tajante con su pedido. “Le hubiera dado yo bala a ese hijue…, pero a ese ‘man’ no lo dejo vivo”, inició su respuesta en la entrevista que le hizo El Bolivarense, reconocido medio de la costa colombiana.

De hecho, nombró la pena de muerte como el desenlace que debería tener el menor de 15 años que fue señalado como el autor material del atentado. “A ese hijue…. nos lo llevamos, pero ese no queda en esta tierra y lo digo con rabia porque me da pesar con la gente que los joden, los asesinan, los matan, los roban y no pasa nada”, continuó.

“A mí no me pesa la mano disparar, yo no le tengo miedo a esa mier…, si Dios me mandó a eso, como David contra Goliat, me voy a poner a pensar en Goliat, que pobrecito en hijue…., le doy es bala. No tengan miedo a matar, es un malo. No piensen en los hijue…. derechos de esos malpa…, esos hijue…. tenían deberes, qué cuento de 14 años, me vale tres hectareas de ver… los derechos humanos. Esperen que llegue a la presidencia para que vean lo que es candela”, concluyó.