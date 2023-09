El canciller Álvaro Leyva cerró el segundo día de paneles de expertos en política de drogas durante la Conferencia Latinoamericana y del Caribe en la materia, convocada por el presidente Gustavo Petro, quien limitó pesca en San Andrés. En su intervención, Leyva señalo que espacios como este, en el que se reúnen casi 20 representantes de países de la región, son la oportunidad para crear una gran alianza frente a los países consumidores de drogas.

“Tenemos que seguir con las políticas que se han venido diseñando, pero naturalmente que nos congreguemos para ser una sola fuerza contra los países consumidores. Es momento de crear una red mundial de la sociedad civil, para que mundialmente se le pueda exigir a los estados comportamiento de garantías en materia de derechos humanos y control del consumo de los países desarrollados”, señaló Leyva.

Durante la conferencia, la representación de Gobierno da a conocer los puntos clave de la nueva política de drogas, la cual, se espera, sea presentada formalmente por el presidente Gustavo Petro mañana 9 de septiembre. Entre los temas de mayor importancia, está la propuesta por descriminalizar la hoja de coca, establecer de mecanismos de consumo controlado a usuarios de drogas y fortalecer las interdicciones aéreas, terrestres y marítimas entre los Estados que hacen presencia en la conferencia.

El canciller Leyva, que estuvo reunido con expresidentes para hablar de fallo en La Haya, inició su intervención señalando que Colombia ofrece su oferta de coca, porque hay demanda de ella. Por tanto, todo lo que ha conllevado la plantación de cultivos ilícitos sería culpa de los países que consumen. “Los responsables de todo lo que estamos padeciendo en Colombia, o del 80%, incluyendo la violencia, son los países consumidores. La enfermedad no está en las sábanas”, dijo. Y luego comparó los cultivos colombianos con las ojivas nucleares, los cuales durante décadas le han costado al mundo más muertos que la guerra de Vietnam.

Leyva, por otro lado, reveló que al secretario general de las Naciones Unidas le propuso una conferencia internacional para establecer cómo se podría trancar el consumo en los países que está produciendo “por sus vicios tragedias como las que nosotros tenemos”. De ahí la importancia de impulsar foros como la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, que, según el funcionario, será el punto de partida de una reunión mucho más grande que incluya a los presidentes de los casi 20 países invitados.

“Este foro es fundamental y que el nombre vale. Porque tiene que ver con Latinoamérica y el Caribe. Unidos somos una fuerza. Tenemos que convertir nuestra reunión o convocatoria, que es la primera de otra que va a ser de mayor escalada, ojala con presencia de los presidentes de los países invitados, para que seamos una fuera latinoamericana y del caribe que se haga sentir en todo el mundo”, concluyó el canciller Álvaro Leyva.