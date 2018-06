El pasado mes de febrero las directivas recibieron una carta de Asesorías Académicas Milton Ochoa, que difundió El Heraldo, en la que les comunicaban que uno de los docentes vendió a varios estudiantes una de las pruebas con las que se hace la preparación para el examen de Estado, requisito para graduarse de secundaria.

Según el comunicado, “la venta de dichas pruebas generó que los resultados de los estudiantes que las adquirieron se acrecentaran, logrando con esto beneficios académicos”.

Sin embargo, el escándalo creció cuando el Consejo Superior del colegio Marymount informó a los estudiantes de grado 11 y a los padres de familia que cambiaba las condiciones del grado y no organizarían una ceremonia sino que el acto se limitaría a entregar los diplomas.

La decisión generó malestar entre padres y estudiantes, que decidieron enviar un derecho de petición a las directivas, pero el colegio se mantuvo en su posición, por lo que las familias y graduados fueron más allá y decidieron interponer una acción de tutela que fue aprobada por el Juzgado 11 penal municipal de Barranquilla porque consideró que se estaban vulnerando los derechos de los estudiantes y ordenó a la institución organizar la ceremonia de graduación, agregó Blu Radio.

Sin embargo, el Marymount decidió no acatar la medida preventiva y ratificó su decisión.

En un comunicado mostró su molestia y “desencanto” por el actuar de los padres, pues consideraron que como “primeros educadores” y responsables de la formación integral de los jóvenes, que “en breve harán parte de la sociedad como líderes equipados con conductas rectas e íntegras”, “entendieran y motivaran en sus hijos una profunda reflexión” sobre las consecuencias de un fraude académico.

Pero además, les recordó a los padres que la vía legal no era alternativa en este caso, pues la “decisión no trasgrede ningún derecho de orden constitucional y/o legal, en tanto no le asiste a las instituciones educativas obligación alguna de celebrar ceremonias de graduación ya que son actos de contenido social, misma razón por la que ningún juez de la República […] puede obligar a su realización”.

Con esos argumentos, informaron que enviarían por correo electrónico una citación la hora en la que entregarían el diploma a cada estudiante a lo largo de este viernes 8 de junio.