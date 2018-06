Una de las denunciantes aseguró en Blu Radio que todo empezó con un acoso laboral por parte del coronel Edwin Mauricio Santamaría, de la Policía de Cundinamarca, y que luego la situación empeoró y entró en el ámbito sexual hasta generarle problemas psicológicos..

Pese a que la patrullera teme represalias por parte del oficial, instauró una denuncia ante sus superiores y ante la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen el caso.

La uniformada relató en la emisora que buscó hablar con el coronel sobre el acoso laboral del que lo señala , y él aprovechó la situación:

“Me decía que guardara la moto en un parqueadero y que me fuera con él. Que me invitaba a cenar para que habláramos y fuéramos a un lugar cómodo. Yo me negué obviamente muchas veces a eso y me insistió muchas más, pero yo no accedí. Finalmente, me dijo que si no era bajo sus condiciones no podía hablar con él”.