“No sé qué le pasa”, fueron las palabras de algunos conductores de camión que, conmocionados, vieron como uno de sus colegas se movía en el suelo y pedía desesperadamente auxilio. Se trata de Miltón Mejía, quien parqueó un vehículo —conocido como ‘niñera’— en su llegada a Barrancabermeja desde Bogotá. El hombre tenía planeado recoger otro carro en ese municipio y emprender un viaje hacia Cartagena, según informó El Tiempo.

Todo parecía muy normal cuando el conductor ubicó el camión en el parqueadero; sin embargo, de un momento a otro comenzó a quitarse su ropa y empezó como agonizar. Al principio, sus colegas dudaron de su actitud, por lo que los otros camioneros empezaron a orar, pues creían que se trataba de algún tipo de exorcismo o brujería, de acuerdo con el citado medio.

Al respecto, Carolina Escobar, su esposa, habló con el periódico y contó que tuvo una charla con su marido a través de una videollamada 20 minutos antes de la fatídica muerte: “Él estaba como exaltado. Lo noté asustado. Solo me preguntó que yo dónde estaba. Le respondí que estaba en la casa. Se dejó ver un poquito y se cortó la llamada. Lo volví a llamar, pero no me contestó”.

El celular de la mujer volvió a sonar; sin embargo, esta vez no era su esposo sino uno de sus compañeros que le informó de la muerte de Mejía: “Él estaba en el piso sin signos vitales. No había ambulancia”, contó en el rotativo.

La familia no se explica qué fue lo que le pudo pasar, pues el conductor no tenía ningún antecedente de salud. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre habría sufrido de un infarto; sin embargo, Escobar no cree mucho en esa versión y continúa indagando qué fue lo que le sucedió a su esposo: “No se sabe si fue escopolamina. Eso es lo queremos saber. Es muy raro porque yo nunca lo vi en esa situación. Es algo tan difícil de descifrar”, dijo en el diario.

Entre los objetos que encontró en el vehículo de su marido, la mujer comentó en la entrevista que la cabina estaba toda desordenada y la billetera del hombre tenía todos los documentos respectivos, pero estaba sin dinero en efectivo.

Gracias a una recolecta de los camioneros, la mujer logró recoger siete millones de pesos y pudo transportar el cuerpo de su esposo hacia Bogotá este martes 14 de febrero para sus exequias. Ella pide a la Fiscalía de Barrancabermeja que la ayude en las pesquisas y está a la espera de los resultados de la necropsia.