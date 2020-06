También recordó que en su momento se refirió acerca de que el confinamiento había iniciado muy temprano, pero ya no hay nada qué hacer.

“A eso me refería diciendo que empezamos el confinamiento muy temprano. Pero pues ya qué!”, agregó Camila en su publicación.

El famoso pico de contagio los expertos nos lo corren cada mes, sin embargo se supone que ahora si va a llegar. Llegará cuando la gente ya está MAMADA de estar encerrada. A eso me refería diciendo que empezamos el confinamiento MUY temprano. Pero pues YA QUÉ!

El nombre de la periodista es tendencia este jueves en Twitter por los comentarios relacionados con el confinamiento. Ella insiste en que, con esta medida, la gente llega a un punto en que no se puede contener.

“Los confinamientos no pueden ser indefinidos, la gente no aguanta! Ya lo estamos viendo en Corabastos. Llega un punto en donde a la gente no la puedes contener! O quieren sacarles el ejército para que se metan en sus casas?”, cuestionó la también periodista de Noticias Caracol.