Después de un silencio que lo ponía en una posición de complicidad, el presidente Gustavo Petro dio razón a quienes lo critican por su “posición neutra” sobre lo que pasa en Venezuela, luego de que decidió (por fin) pronunciarse con relación a la situación de Nicolás Maduro y su cuestionada posesión.

En un texto, que parece como la introducción a una tesis de grado, el presidente expuso sus argumentos por no tomar acciones contundentes con Venezuela y la represión de la que ha sido víctima María Corina Machado, detenida durante un tiempo en la jornada de movilización de la oposición en el vecino país.

Este es el texto que escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X

Las “acciones contundentes” de un gobierno contra otro es lo que hemos visto en Irak, en Siria, en Libia, en Gaza, en el Líbano, en Yemén, en Ucrania, y ahora, como amenaza, contra Panamá, Dinamarca, Canadá. Es el fin del derecho internacional y la justicia y el comienzo de la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2025

“Las “acciones contundentes” de un gobierno contra otro es lo que hemos visto en Irak, en Siria, en Libia, en Gaza, en el Líbano, en Yemén, en Ucrania, y ahora, como amenaza, contra Panamá, Dinamarca, Canadá. Es el fin del derecho internacional y la justicia y el comienzo de la barbarie humana. Esas acciones no dejan sino heridas en los pueblos que duran por generaciones, he visto bloqueos económicos que condenan a pueblos enteros al hambre buscando su esclavitud, ponerlos de rodillas, he visto que han dejado millones de muertos, incluidos centenares de miles de niños, mujeres y ancianos. Ha llevado a gobiernos colombianos a cometer crímenes internacionales, a bombardear territorios extranjeros, a traer instrumentos de espionaje ilegales, a asesinar fuera de nuestro territorio. a apoyar golpes de estado en los países vecinos y en el propio. No hay elecciones libres bajo bloqueos económicos extranjeros. Un bloqueo es la máxima aniquilación del voto que deja de ser por completo libre. Es la máxima interferencia contra la libertad antes que las cadenas fisicas suenen. Fue un enorme error que países poderosos del mundo presionaran elecciones bajo bloqueo económico en América Latina. Los problemas en América Latina los debe resolver América Latina, nuestra relación con el mundo debe ser en pie de hermandad y en pie de dignidad e igualdad. No me exijan que ayude a bloquear a un pueblo hermano con el hambre, que será nuestra propia hambre, no me exijan que permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo hermano, que será nuestra propia muerte. Jamás en un demócrata y en un progresista pueden encontrar la mas mínima disposición a ser el Caín de la historia, el Caín de América. Los que permitieron asesinar 6.402 jóvenes en Colombia fusilados con balas oficiales, como a los arcadios y a los aurelianos, los que extendieron ese asesinato a los barrios populares de Bogotá en una noche triste de septiembre, herederos de aquellos que quisieron matar a Bolívar en otra noche triste de septiembre, los que condenaron las comunas populares al terror, los que dejaron que millones de campesinos fueran desplazados de sus tierras, no tienen autoridad moral para hablar de democracia. Parece que algunos adictos a la muerte, quisieran que la sangre que vemos fluir en nuestro pueblo desde los cien años de soledad, siguiera derramada por litros en el presente siglo y en los siglos que vienen. Colombia no está condenada a la muerte sino a la vida. Mi papel no es condenar a Colombia y América del sur y el Caribe a la sangre, sino a la Vida. El pueblo de Venezuela libertario, soberano, ha luchado, con nosotros al lado, por libertad no por cadenas. Ese pueblo debe decidir libre, completamente libre de quienes codician petróleos, o la servidumbre de los pueblos. El esfuerzo de Colombia, si es invitada por el pueblo venezolano, es ayudar a que el pueblo de Bolívar pueda expresarse libre y soberanamente”.

Lo que sorprende es que Petro escribió, como muy pocas veces pasa, un texto sin ningún error ortográfico, lo que a los panelistas de Blu Radio como María Consuelo Araújo y Néstor Morales les dio para pensar que el mandatario lo escribió con ayuda de ChatGPT, la inteligencia artificial.

“Esos mensajes eternos, largos del presidente, coinciden con el auge de la inteligencia artificial. Hoy en día usted le dice a la IA, incluya dos párrafos de Cien Años de Soledad y hable de los falsos positivos, él lo hizo de más de 5 párrafos y él nunca fue escritor. Lo hizo, curiosamente, sin ningún error ortográfico”, dijo la panelista.

“Esto de nuevo no tiene nada, el presidente se echa la teoría de que quienes estamos contra la dictadura de Venezuela, estamos de acuerdo con el bloqueo y estamos con los falsos positivos. Si usted está en desacuerdo con Maduro, usted es uribista”, apuntó Néstor Morales.

El mandatario, aunque decidió no ir a Caracas, sí confirmó que en su representación estará el embajador Milton Rengifo, lo que significa la legitimación por parte del Gobierno al régimen sanguinario de Maduro.

La posición del presidente Petro tendría varias explicaciones a la luz de sus últimas apariciones en X: entiende que irritar a Maduro puede dar al traste con su mayor promesa, la de la “paz total”. Además, permear las relaciones con el vecino país marcaría una seria afectaciones a las negociaciones comerciales y de petróleo que actualmente se tienen.

