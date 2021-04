green

Gustavo Aníbal Giraldo, alias ‘Pablito’, jefe del denominado ‘Frente Oriental de Guerra’ del Eln, responsable, entre otros hechos, del atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que dejó 22 jóvenes estudiantes muertos, habría muerto entre finales de diciembre del año pasado y comienzos de enero de este año, informó Darcy Quinn, de Caracol Radio.

El sitio exacto de su muerte habría sido el sector de Veracruz, en Guasdualito, estado de Apure (Venezuela), al otro lado de la frontera con Arauquita (en Colombia), agregó la periodista, citando “fuentes desde Venezuela que están dando detalles”.

Alias ‘Pablito’, además de sus acciones sangrientas, ha sido reconocido por oponerse férreamente a los diálogos que ha intentado adelantar el Gobierno Nacional con esa guerrilla.

De acuerdo con Quinn, en el momento en que habría fallecido, ‘Pablito’ habría estado acompañado de Noé Suárez Rojas, más conocido por los alias de ‘Germán Suárez Briceño’ o ‘​Grannobles’, hermano de Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, abatido jefe de las extintas Farc.

“Obviamente, no hay un ciento por ciento de confirmación [de la muerte de ‘Pablito’] porque no se conoce el cuerpo, no se tiene la confirmación por parte del Eln, pero ya hay autoridades desde Venezuela que están confirmando el hecho”, insistió Quinn.

La precaución con esta información obedece a que es común que las muertes de los delincuentes que se enfrentan al Estado se muevan entre el mito y la verdad. Fue muy conocido el caso de Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’, jefe de las Farc, a quien dieron por muerto en varias oportunidades, pero siempre aparecía.

Ese hecho dio para que el escritor Arturo Alape escribiera el libro ‘Las muertes de Tirofijo’. Ese insurgente, también como habría ocurrido con ‘Pablito’, murió por causas naturales y no por enfrentamientos con la fuerza pública.

Diversas fuentes han afirmado desde tiempo atrás que unidades de el Eln, lo mismo que las disidencias de las Farc que encabezan alias ‘Iván Márquez’ y alias ‘Jesús Santrich’, delinquen en Venezuela con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro.