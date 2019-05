green

El accidente se habría presentado por una falla mecánica del bus que no pudo llegar a su lugar de destino y terminó yéndose estrepitosamente para abajo e impactando con un poste, informó Noticias Caracol.

Varias personas que estaban cerca de la zona y se percataron del accidente corrieron a auxiliar a la persona que conducía el bus que perdió el control.

Todo ocurrió cerca de la antigua vía al Llano, sector con bastante flujo de tráfico, dijo el informativo.

En este hecho que se presentó durante la madrugada, no hubo personas afectadas gracias a que el vehículo solo estaba ocupado por el conductor y no pasaron peatones o carros en ese momento, informó el noticiero, en donde no se menciona la fecha exacta del incidente.

Por el momento se desconoce si al bus del SITP no se le había hecho mantenimiento previamente.