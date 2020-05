El joven habló con El Heraldo sobre los hechos que sucedieron dentro del gimnasio Cuadrilátero, y se identificó como Edwin Andrés Riascos, aunque el medio dice que su nombre deportivo es Geovanny Bermúdez.

Riascos aceptó, en la entrevista, que él es uno de los cuatro deportistas que se quedó viviendo en el sitio luego de que cerrara sus puertas por el aislamiento obligatorio, pero negó haber sido el que mató a los gatos a golpes, como se denunció en redes sociales.

“A mí me acusan porque yo saqué a los animalitos a la puerta del gimnasio y otro compañero es el que los bota al otro lado, pero en realidad no existe ningún video donde se me vea golpeándolos como si fueran tulas de boxeo”, aseguró el deportista, y dijo que como hay un video donde se ve cuando sacan a los animales muertos, entonces “toda el agua sucia” se la están tirando a él.