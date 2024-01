Un tiroteo en un concierto que se llevaba a cabo en el municipio de San Sebastián de Morales, en el sur de Bolívar, dejó tres muertos, según informaron medios de la región como El Universal.

De acuerdo con los datos suministrados por el medio citado, el homicidio se dio en la madrugada de este domingo 21 de enero, cuando los habitantes de la población se encontraban en la plaza central disfrutando de la música.

Hombres armados estaban en el lugar y desataron el tiroteo en un concierto, provocando la muerte de un hombre, una mujer y un menor de edad, cuyas identidades y edades no fueron reveladas. Sin embargo, se dijo que los tres eran residentes del municipio.

Los atacantes, de los que se desconoce quiénes y cuántos eran, desaparecieron, mientras que la gente intentó auxiliar a las víctimas.

Los tres, según el medio bolivarense, llegaron sin signos vitales tras ser evacuados en una camioneta del tiroteo en un concierto. Al parecer, una persona más resultó herida en medio de la balacera.

El pasado fin de semana se reportó un hecho similar en el municipio de Argelia, Cauca, cuando se produjo un tiroteo en un concierto en el marco del Carnaval de Blancos y Negros. Durante el hecho, una persona murió y dos más resultaron heridas. Videos del tiroteo muestran a hombres empuñando lo que sería un fusil, que luego empezó a disparar en medio de la multitud.

Las imágenes también dan cuenta de una de las personas heridas, una mujer, que fue impactada en una pierna y que recibió ayuda por parte de la comunidad.

Por otro lado, en el prestigioso Country Club de Barranquilla, un escándalo involucra al secretario de Hacienda del departamento de Bolívar, Iván David Borrero. Durante el domingo 7 de enero, en la sede campestre, se detectaron comportamientos inapropiados por parte de Borrero y otras dos personas, una de ellas socia del club y las otras dos invitadas. El gerente del club emitió un comunicado informando sobre los incidentes.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, decidió apartar a Borrero de su cargo debido al escándalo, a pesar de no contar con pruebas concretas. Arana solicitó la renuncia del funcionario para que pudiera enfrentar las acusaciones. Borrero había ejercido como secretario de Hacienda durante solo 9 días. El mandatario departamental afirmó que no permitirá que su gobierno se vea afectado por acciones de este tipo y que, aunque no tiene pruebas directas, consideró necesario tomar medidas ante la gravedad de las acusaciones.

