Martina del Socorro Martínez era una abuelita de 87 años que protagonizó un acto de heroísmo en el Carmen de Bolívar, en el Caribe colombiano, al dar la vida por tres de sus nietas, de entre 6 y 4 años, que quedaron atrapadas en un incendio ocurrido en su casa.

(Le puede interesar: Furor en Turbaco (Bolívar) por avión transitando por las calles; hasta lo lavaron)

Familiares, vecinos y amigos la recuerdan como una campesina laboriosa, bondadosa y valiente, que “daba todo por sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos y por su casa”.

“A mí no me extrañó cuando me dijeron que ella se metió. Obviamente, en la desesperación ella quería apagar su casa, ella no quería que su casa se quemara”, señaló Astrid Rivera, una de sus nietas mayores.