El pasado jueves 3 de octubre, sobre las ocho de la mañana, en plena hora pico, se registró un accidente sobre la calle 85 con carrera 11, que involucró un bus de Transmilenio y un hombre que se movilizaba en su patineta eléctrica por la ciclorruta.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que, en un reflejo sumamente rápido, el afectado desciende del vehículo, al percatarse que el bus se orilla mucho antes del paradero, invadiendo la ciclorruta. “Yo venía bajando y el conductor no hizo ningún intento por detenerse o esquivarme. El monopatín quedó totalmente destrozado”, relató Iker Zubizarreta, en entrevista con Red + Noticias.

Al preguntarle sobre si recibió algún tipo de atención por parte del conductor, respondió que esto nunca sucedió. “No sentí empatía. Me enviaron a varios funcionarios y no respondían por nada. Que me tocaba incluir mi caso en una Corte para que una juez procedería. Nunca me preguntaron si estaba bien”, agregó al citado medio.

¿Qué responde Transmilenio?

A través de un comunicado, la empresa Transmilenio indicó que activaron el protocolo de atención, donde hizo presencia la policía de tránsito.

“Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y TransMilenio S.A. está a disposición de las mismas en todo lo necesario para el avance de estas. Por lo anterior, aún no es posible establecer las responsabilidades de esta situación hasta que las autoridades terminen la investigación”.

Y finalizaron ofreciendo disculpas al afectado “reconociendo la angustia que este tipo de situaciones puede causar. Este paradero al momento permanece en servicio, analizaremos la posibilidad de poder hacer un ajuste operacional para que a futuro no se presenten estos incidentes”, concluyeron.

