Cada vez son más recurrentes las denuncias sobre ciudadanos que, en medio de un viaje por carretera, han sido asaltados por delincuentes. A través de una modalidad, que parece ser de vieja data en otras regiones del país, los conductores que se mueven por Cundinamarca estarían siendo víctimas de los amigos de lo ajeno.

La más reciente denuncia se conoció a través de la página de X, Colombia Oscura, en la cual un usuario documentó el método a través del cual, los presuntos ladrones increpan a los usuarios de las vías.

Así están robando carros en la carretera Bogotá-La Vega

En dichas imágenes, captadas en la vía que de Bogotá conduce al municipio de La Vega, se aprecia a un grupo de cuatro individuos que, literalmente, se les atraviesan a los vehículos para forzarlos a detenerse en plena carretera.

Si bien los vehículos que pasan cuando el denunciante grabó hicieron caso omiso, hubo otras ocasiones en las que, víctimas del pánico, los conductores detuvieron sus vehículos y cayeron en la trampa.

Las otras denuncias sobre este caso, afirman que, una vez el vehículo se detiene, los delincuentes amenazan a sus ocupantes y los obligan a bajar. Una vez descienden del carro, son despojados de sus pertenencias en cuestión de segundos. Luego, aprovechando la soledad de estas carreteras, los delincuentes emprenden la huida y repiten el proceso kilómetros más adelante.

El material que se publicó en redes alcanzó tanta notoriedad que, el propio gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció medidas drásticas para evitar este tipo de incidentes.

De esta manera, por orden directa del gobernador, las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para registrar a los individuos que aparecen en el vídeo. Estas personas, de acuerdo a lo que informó Jorge Rey, no tendrían la intención de perpetrar un robo, ya que buscaban que alguno de los conductores les hiciera el favor de acercarlos a Medellín.

Desde que se conoció este video, solicitamos a la @PoliciaCmarca que actuara de manera pronta y eficaz con el fin de investigar los hechos y garantizar la seguridad en esa vía de conexión regional. De inmediato, la fuerza pública hizo presencia en el lugar con unidades… https://t.co/4r5Hv7ffWs — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 9, 2024

Una vez dieron esta versión, las autoridades los registraron y no los encontraron en posesión de armas o algo semejante, por lo cual abandonaron el lugar por su propia cuenta. No obstante, pese a esta nueva versión que dio a conocer el gobernador, los usuarios se mantienen escépticos, por cuanto la forma de actuar de estas personas no corresponde con la de los viajeros, o mochileros, que piden un aventón en la vía.

Mientras que este tipo de personas suele estirar su mano, con el dedo extendido, para solicitar el transporte, los sujetos captados en el video se atravesaban temerariamente a los vehículos. De todas formas, las autoridades mantienen la vigilancia en el sector, y continúan atento a los reportes de la ciudadanía.