Por: El Colombiano

Un insólito caso ocurrió en Bogotá, donde a un hombre le robaron el carro al frente de su casa, luego pagó una millonada por el rescate y ya los ladrones no aparecen. Los hechos ocurrieron en el barrio Molinos, ubicado al sur de la ciudad, donde el propietario decidió dejar el carro por fuera pensando que nada le pasaría.

Al cabo de un rato, unos hombres se acercaron al vehículo y se lo llevaron a rumbo desconocido. Cuentan que ellos mismos llamaron al propietario para amenazarlo de muerte si él le avisaba a la Policía.

“El sábado se comunicaron diciendo que el carro lo iban a devolver. Ellos pidieron un rescate. Se logró conseguir la plata para el rescate, pedían cuatro millones y medio, pero logramos negociar en tres millones y medio. Supuestamente nos los iba a entregar el mismo sábado”, dijo a Blu Radio el propietario del vehículo.

“Ya el domingo volvieron y se comunicaron con un amigo. Dijeron que lo iban a entregar el domingo y no entregaron nada. Y ya el lunes no, iban a llamar los teléfonos que con los que estaría comunicándose con nosotros y no volvieron a contestar”, agregó.

Algunas cámaras de seguridad mostraron el momento en que los delincuentes se llevaron el vehículo, pero hasta ahora se espera que las autoridades los capturen para establecer las responsabilidades dentro del hecho.