En la madrugada de este viernes 19 de enero, un grupo criminal fuertemente armado llegó a un parqueadero en la localidad de Suba y hurtó 16 camionetas, que iban a ser entregadas a la Unidad Nacional de Protección.

Carlos Cortés, gerente de Security Rent Corp, empresa que sufrió el robo, aseguró en Blu Radio que una de sus empleadas lo llamó a primeras horas de la mañana para contarle que habían sacado 20 camionetas del lote, ubicado en el noroccidente de Bogotá. Sin embargo, cuando hizo presencia se dio cuenta que eran 16.

“Cuando llegué al lugar ya estaba la Policía Nacional, la Sijín y la Dijín acá en el lote. Efectivamente pude comprobar, según las versiones de los vigilantes que habían entrado alrededor de 20 personas a las 12:30 de la noche armados hasta los dientes”, aseguró Cortés en ese medio.

De igual manera, explicó que los delincuentes amordazaron a los vigilantes del parqueadero y los metieron a un cuarto, caso similar al denunciado en los últimos días. Además, aseguraron que se llevaron todas las cintas de las cámaras de vigilancia para que no quedara ninguna prueba del robo.

“Ya recuperamos 6, en este momento, tenemos perdidos, no por mucho tiempo, 10 vehículos. El lote es totalmente destapado, pero cuenta con todo tipo de cámaras. Lo curioso es que tenemos alrededor de 150 carros de todo tipo en este lote entre blindadas y no blindadas, Las no blindadas ni las miraron”, expresó con asombro el gerente de la empresa que sufrió el millonario robo.

Sin embargo, contó que no es la primera vez que los tratan de atacar, pues aseguró que el año pasado les embargaron 70 carros con una factura falsa. La retención fue por 2.000 millones de pesos por el juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá.

#ATENCIÓN Las camionetas que fueron robadas hoy en Bogotá a la empresa Alliance Security Rent Corp, relacionada con el zar de la seguridad, Jorge Moreno, estaban embargadas por un juzgado del en la suma de 2.000 millones de pesos. Se robaron camionetas embargadas. ¿Por qué? pic.twitter.com/LPfWZfx56y — Santiago Ángel (@santiagoangelp) January 19, 2024

“Nosotros fuimos adjudicatarios en el último proceso licitatorio de la Unidad Nacional de Protección del Grupo 10, que es el encargado de la protección de los magistrados, de víctimas de la JEP, personajes de ministerios, etc. El competidor fue rechazado por que contaba con dos sanciones inscritas en la Cámara de Comercio por incumplimiento de contrato y por contrato en consecuencia, por lo que queda inhabilitado tres años para contratar, gracias a eso es que nosotros quedamos con el contrato”, sin embargo, afirmó que no puede asegurar si ellos están detrás del robo de esta mañana en Suba.

Además, no asegura que ese juzgado esté involucrado, pero si deja entrever que desde que se ganaron la licitación fue que empezaron a recibir ataques desde todos lados y lo del robo de las camionetas ya es un punto muy álgido para esa empresa.

“Nos robaron unos carros que estaban destinados al cumplimiento de nuestro contrato con la UNP y quiero ser muy claro, eso no nos va a detener para cumplir estrictamente las obligaciones que tenemos con esa institución”, puntualizó Cortés.