Tres delincuentes le arrancaron la vida a Alejandro León por quitarle su celular en Transmilenio. Él era un hombre trabajador que estaba a punto de cumplir su sueño y el de su familia: conocer el mar. Así lo describen sus más cercanos.

El crimen se presentó el pasado domingo 2 de junio cuando regresaba a su casa y fue abordado por los hampones, que querían quitarle sus pertenencias. Obtener el material probatorio de su casa está difícil, al parecer, porque las cámaras que apuntaban a la escena no funcionaban.

(Vea también: Identifican a joven asesinado en Transmilenio; nunca tomaba ese servicio y lo hizo por afán)

¿Quién era Alejandro León, asesinado en Transmilenio por robarle el celular?

Alejandro era hincha de Millonarios, nació, lo criaron y vivía actualmente en Bogotá. Trabajaba en una empresa de logística y vivía en el barrio Granada Sur de San Cristóbal.

Andrés León, su hermano, lo describe como una persona con corazón gigante, amante de los animales, del fútbol y los niños. Era muy allegado a su familia y defendía a capa y espada a sus más cercanos.

“Era de mal genio a veces, pero siempre una buena persona. Dedicaba su vida a querer a los animales, a los niños, en cualquier cosa que nos pasara, él era nuestro defensor“, señaló el familiar de la víctima a CityTV.

Lee También

En sus propósitos próximos estaba viajar a Cartagena para cumplir su sueño de conocer el mar. “Estaba feliz por el viaje, nosotros no conocemos el mar. Entonces esa era la oportunidad que teníamos de compartir (…) y que por culpa de alguien, que no sabemos dónde está, ya no vamos a poderlo hacer de la misma manera”, concluyó Andrés.

Su amiga, Camila Peña, escribió en redes sociales un sentido mensaje en el que lo despide. “Cada día es más difícil aceptar lo que está pasando. Siempre estarás en mi corazón mi alejo. Siempre serás mi eterno ángel”, fue parte de su escrito.

Por su parte, Transmilenio acota que ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y colaborar con las autoridades en la captura de los delincuentes.

¿Qué precio tiene TransMilenio?

Para el año 2024, estas son las tarifas del sistema: