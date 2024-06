Una familia en Bogotá vive un drama por el trágico asesinato de Alejandro León, un hombre de 30 años que fue asesinado en uno de los buses de Transmilenio por 3 personas, quienes lo apuñalaron cuando intentaron robarle el celular, según informó El Tiempo.

Su hermano Andrés León amplió detalles en el rotativo de lo que sucedió dentro del vehículo, donde la víctima intentó oponerse al robo y los delincuentes reaccionaron violentamente asesinándolo: “Cuando se dieron cuenta que le iban a sacar el celular, en medio de un forcejeo, uno de los ladrones sacó una navaja y lo apuñaló en el cuello”.

Los hechos ocurrieron sobre las 9:00 de la noche del pasado domingo 2 de junio, en inmediaciones a la estación Molinos de Transmilenio, en el sur de Bogotá. Los presuntos delincuentes, quienes eran 2 hombres y una mujer, huyeron del lugar una vez perpetrado el hurto y el crimen, según el citado diario.

​”Todos salen corriendo y uno de los amigos se queda auxiliándolo porque había mucha sangre. En los videos se ve que los pasajeros mismos lo ayudan porque no hay un policía, hay un celador, pero está quieto, no ayuda, no llama”, agregó su hermano en la entrevista.

Se sabe que el joven fue trasladado al hospital de Meissen por los mismos usuarios, a donde llegó sin signos vitales y, pese a que intentaron reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

“Lo ingresan e intentan hacer reanimación, pero ya no se puede hacer nada. Él no se iba a dejar robar nunca y siempre iba a defender sus cosas”, comentó Andrés en el periódico.

Finalmente, el hermano aseguró en el impreso que hubo negligencia en el sistema y no se ha podido tener mayores detalles en la investigación por una situación insólita: “El día que diligenciaron lo del primer respondiente, el policía dijo que no había cámaras, que el bus era viejo y no tenía cámaras instaladas, entonces de los responsables poco se sabe”