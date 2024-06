Este martes, 4 de junio de 2024, se hizo la audiencia de alegatos finales en el caso de John Poulos, señalado feminicida de la DJ Valentina Trespalacios, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una maleta en un contenedor de basura.

Actualmente, John Poulos tiene 33 años. Fue condenado a 42 años de prisión, tendría 75 años al finalizar su condena, asumiendo que cumple la totalidad de la sentencia sin reducciones por beneficios penitenciarios o libertad condicional.

Sobre el crimen, Poulos aseguró durante la diligencia que “nunca agredí a nadie en mi vida”. El estadounidense señaló que “cualquier cosa que le haya podido suceder a Valentina Trespalacios pudo ser mi cuerpo, pero no mi espíritu”.

El señalado feminicida sostuvo, además, que su captura fue ilegal y que en medio del proceso judicial buscaban ocultar la verdad y que no le permitieron práctica de pruebas.

“Se evidencia que no fue un acto de amor, o que el señor Nelson Poulos ‘se excedió un poquito’. No, aquí no se excedió un poquito frente a un deber de una posición de riesgo y que configure un delito culposo. No, aquí lo que se evidencia y lo que las heridas permiten concluir es que Valentina Trespalacios Hidalgo fue brutalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”, indicó el fiscal Santiago Vásquez.