La inseguridad en Bogotá, que parece no tocar fondo, cobró una nueva víctima. Esta vez, un joven fue asesinado cuando un grupo de 4 delincuentes le iba a arrebatar su teléfono celular.

Noticias Caracol pudo hablar con Daniela León, prima de la víctima, quien entregó detalles sobre su familiar asesinado. Se trata de Alejandro León, de 30 años de edad, hincha de Millonarios y que era apodado cariñosamente como ‘Tato’ por su círculo cercano. Lo describen como un joven trabajador que regresaba a su casa el pasado domingo 2 junio, en la noche, cuando fue asesinado.

Su prima manifestó que el hombre iba “de regreso del trabajo con 4 compañeros”, cuando tres delincuentes, “dos hombres y una mujer” se subieron al sistema en la estación Molinos y lo atacaron para robarle el celular.

La mujer relató que Alejandro León “nunca cogía Transmilenio”, pero que desafortunadamente ese día lo tomaron para llegar más rápido a casa. El crimen, según comentó, ocurrió cuando su primo ya iba a descender del bus y “sintió que le iban a sacar el celular”, por lo que reaccionó y hubo “un forcejeo” con uno de los delincuentes.

Ese individuo le dio una puñalada en el cuello que le alcanzó la vena aorta, lo que le causó la muerte pese a que pudo salir con vida de la estación para asistir a un centro asistencial.

Andrés León, hermano de la víctima, mencionó que las autoridades no se han comunicado con la familia y que alegan que el asesinato ocurrió en un bus de Transmilenio muy viejo, lo que significa que ese no tiene cámaras en su interior y no hay registro de las personas que cometieron el crimen.