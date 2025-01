En las últimas horas salió a la luz un video bastante grave en el que un joven está siendo requisado por las autoridades, pero al momento de grabar todo lo que estaban haciendo los policías, una agente lo golpea en el rostro para que, dijo ella, no la grabara.

Desde ese momento se comenzó a pronunciar la Policía Nacional, el alcalde Carlos Galán y más, ya que se creía que el video se había grabado en los últimos días, pero al parecer fue hace varios meses y en su momento fue denunciado, pero por la seguridad del joven le recomendaron no publicar el video.

“Eso pasó en octubre 15, pero yo la verdad vine a publicar el video hasta ahora porque no estaba seguro de mi bienestar y tampoco tenía el permiso del fiscal. Desde ese momento, cualquier registro era pidiéndome el celular y desde ahí cogí mucha desconfianza”, aseguró el joven, en diálogo con CityTV.

Y sobre si se ha vuelto a encontrar a esta patrullera en las últimas semanas, el joven agregó: “Sí, es que me han dicho que ella es muy reconocida por su fama de gavillera, le da en la jeta a todo el que se tropieza, pero yo cuando la miro prefiero irme para evitar un inconveniente”.

Ahora, cabe destacar que ese golpe tuvo repercusiones, ya que primero le dejó un hematoma bastante grande en su rostro y eso también le ha traído problemas de salud importantes.

Cuando le preguntaron sobre los problemas de salud, el hombre respondió: “Mediante ese golpe en mi cara la verdad a veces veo borroso, en las noches no puedo dormir bien. Sí fue delicado porque me toteó los vasos sanguíneos por dentro, pero pues no había podido publicar el video hasta ahorita”.