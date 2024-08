Aunque estuviera respaldado por estudios técnicos y se buscó una pedagogía, los bogotanos no le ‘copearon’ al alcalde y este sábado 17 de agosto salieron de la capital a la hora en la que se les dio la gana.

La propuesta de Galán era que entre las 6 y las 9 de la mañana los vehículos que terminaban con placa par salieran de la capital y que, entre las 9 y las 12, hicieran lo mismo los de placa impar. Esto en los 9 corredores de salida de la ciudad.

Sin embargo, los conductores parece que hicieron caso omiso y en el primer turno salieron todos, sin importar qué placa tuvieran, o al menos eso le manifestaron diferentes conductores a Pulzo.

En redes sociales, viajeros compartieron imágenes en las que se ve el gran caos que hubo en varías vías de salida. La Autopista Norte, la Carrera Séptima, la Autopista Sur y la Calle 13 fueron en las que más hubo caos, según estos reportes.

Estos son algunos de los testimonios:

@SectorMovilidad @Bogota pico y placa saliendo por la autopista norte no funcionó, el trancon está peor hoy. @RevistaSemana @elespectador @ELTIEMPO

Es tan solo 7:55am y no es posible salir de ⁦@SectorMovilidad⁩ Bogota. No veo que pico y placa de salida haya funcionado por el contrario creo que empeoro todo. ⁦@Bogota⁩ y ⁦@SectorMovilidad⁩ 5 carriles para cerrarse en 3 entre 183 y 191 no puede ser. pic.twitter.com/j6yEiwoFR1

— Alberto O (@alorduz) August 17, 2024