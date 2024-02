Avanza la jornada del Día sin carro y sin moto en Bogotá, actividad que obliga a los ciudadanos a movilizarse en otras alternativas de transporte como los taxis, buses, bicicletas, patinetas y hasta caminando por las calles de la ciudad.

En algunas estaciones de Transmilenio se presentaron algunos inconvenientes con la frecuencia de los buses, por lo que los ciudadanos se quejaron, ya que en varios paraderos hubo alto flujo de personas y no había ni siquiera donde caminar.

Aunque la jornada ha avanzado con normalidad, hubo una situación que se presentó con la periodista Angie Camacho, quien expuso en sus redes sociales los abusos de los que fue víctima por parte de un taxista en Bogotá, quien se aprovechó de esta jornada para cobrar de más por hacerle un servicio. Incluso, la comunicadora se quejó con el alcalde Carlos Fernando Galán.

Alcalde @CarlosFGalan @SectorMovilidad como es posible que este taxi me haya cobrado 70 MIL pesos de colina campestre a morato, en un recorrido de 10 minutos? No hay derecho 😡😡😡 . Si me hubiera sacado cuchillo 🔪 me sentiría menos atracada!! Controles por Dios!! pic.twitter.com/j0AdQXxPYw — angie camacho (@angieacamacho) February 1, 2024

“Alcalde Carlos Fernando Galán y Secretaría de Movilidad como es posible que este taxi me haya cobrado 70.000 pesos de Colina Campestre a Morato, en un recorrido de 10 minutos. No hay derecho, si me hubiera sacado cuchillo me sentiría menos atracada. Controles por Dios”, indicó la periodista visiblemente enojada.

Y es que según datos de La República, en una jornada como la del Día sin carro en Bogotá uno de los sectores más beneficiados son los de los taxistas, que tendrán ganancias entre los 255.000 pesos y los 320.000 pesos, un 50 % más de lo que ocurre en un día normal de trabajo y con otras aplicaciones de transporte compitiéndoles.