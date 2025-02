La mayoría de estos pagadiarios están en la localidad de Santa Fe, aunque también hay algunas edificaciones que sirven para este fin en localidades como Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Mártires.

En CityTV mostraron cómo es la habitación en la que vive Elvia, una mujer venezolana, vendedora de Transmilenio, que paga 10.000 pesos por noche en una vivienda de la localidad de Santa Fe.

En las imágenes mostradas en el informativo se ve que este no es un espacio muy grande. A pesar de esto, allí tienen un clóset para guardar la ropa y hasta un espacio para cocinar, que en el caso de Elvia, lo usa para hacer algunas un par preparaciones que le sirven de desayuno, almuerzo o cena. “Yo como dos veces al día porque como me paro temprano, me hago una sopa de pollo o menudencias, con un pan, un tinto. Lo que me quede del almuerzo, lo ceno”, aseguró.

(Vea también: Desmantelaron ‘apartamentos’ debajo de un puente de Bogotá; tenían cocina, muebles y más)

Las personas que están allí deben acomodar sus utensilios de cocina casi que al lado de la cama y todo está en un espacio muy pequeño.

Dice el periodista que estos edificios “huelen a humedad y cigarrillo”. Pero esto no es lo único: en las imágenes se ve el deterioro de las paredes tanto de las zonas comunes, como de las habitaciones, algo que no permite una buena calidad de vida.

En este informe del noticiero capitalino se ve a detalle cómo es esta vivienda:

Lee También

Cuánto dinero gana un vendedor en Transmilenio

Decir una cifra exacta es imposible, pues esto depende del tipo de productos o arte que se comercialice. Por ejemplo, algunos cantantes han mostrados las buenas ganancias que obtienen durante un día de trabajo.

Se podría decir que, en promedio, una persona que trabaja en Transmilenio se puede ganar 30.000 pesos diarios en los días que les va bien, mientras que hay otros que a duras penas logran conseguir los 10.000 pesos que vale la estadía por noche.

Con el salario mínimo actual, una persona que contratada por el salario mínimo, trabajando entre 8 y 10 horas diarias, se gana 5.416 pesos por hora. Lo que al día significa 43.328 pesos. Este valor puede aumentar si es en un horario nocturno.

(Vea también: Dan aviso para los que viven en arriendo en Bogotá, Medellín y Cali: “Podría aumentar”)

Subsidios en Bogotá para personas pobres

Desde marzo, la Alcaldía de Bogotá entregará subsidios para las personas que viven en pobreza extrema, como es el caso de Elvia. Dependiendo de sus condiciones de vulnerabilidad, el distrito entregará entre 120.000 pesos y 905.000 pesos.

Serán 2.000 habitantes de Bogotá los beneficiados y serán las personas que viven en los pagadiarios los primeros en obtener esta ayuda.

* Pulzo.com se escribe con Z