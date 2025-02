En un reciente fallo, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido una sentencia crucial que enfatiza la necesidad de políticas de inclusión efectivas en el sistema educativo, particularmente para estudiantes con condiciones de salud mental como el Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), según informó El Tiempo.

Este fallo surge a raíz del caso de Valeria, una menor de 13 años, estudiante del Gimnasio Campestre los Cerezos International School en Cajicá, Cundinamarca, quien enfrentó una situación de acoso escolar severo que exacerbó su estado de salud mental, de acuerdo con el impreso.

Según documentos de la Corte, Valeria fue diagnosticada con depresión y TDAH y sufrió de acoso continuo en su entorno escolar, llegando incluso a autolesionarse y a intentar suicidarse. Ante esta situación, la Corte expuso que el colegio mostró una “actitud negacionista” y una clara omisión al no implementar un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) que respaldara adecuadamente las necesidades educativas especiales de Valeria, según el rotativo.

El juez Jorge Enrique Ibáñez, quien presentó la ponencia, expresó que la escuela no solo falló en reconocer y actuar frente al ‘bullying’, sino que también violó irreversiblemente el derecho a la educación de la menor al no permitir su retorno a la modalidad presencial de enseñanza y al no adoptar un enfoque diferencial en su educación, de acuerdo con el periódico.

La gravedad de la situación llevó a la Corte a instar a la Secretaría de Educación de Cundinamarca a considerar la Ley 1620 de 2013, que establece medidas específicas contra el acoso escolar, para imponer las sanciones correspondientes al colegio. La Institución propuso inicialmente medidas poco adecuadas como forzar a la menor a terapias externas y a informes psiquiátricos semanales que invadían su privacidad y la de su familia, sin ofrecer soluciones reales al problema de fondo, según el citado diario.

Cuál fue la sanción que deberá pagar el Gimnasio los Cerezos

Dicha postura fue considerada por la Corte como “discriminatoria y revictimizante”. Como parte de las medidas correctivas, el Gimnasio Campestre los Cerezos debe ahora comprometerse con la familia de Valeria para encontrar una fórmula de reparación simbólica. Además, debe iniciar un proceso disciplinario contra los estudiantes involucrados en el acoso y diseñar un programa riguroso para la implementación de ajustes razonables que garantice la educación inclusiva de todos los alumnos, especialmente aquellos con neurodivergencias o condiciones de salud mental, de acuerdo con el citado medio.

El fallo también insta al Ministerio de Educación a regular de manera efectiva el Plan Individual de Ajustes Razonables para estudiantes diagnosticados con condiciones como el TDAH, creando un precedente importante en la lucha por una educación realmente inclusiva y adecuada a las necesidades de todos los estudiantes.

