Desde el pasado 15 de marzo, la vida de Geraldine Ramírez cambió drásticamente cuando su hija menor, Ángela Hurtado Ramírez, salió de su hogar en Usme, en el sur de Bogotá, y no regresó. Este suceso ha llevado a Geraldine a emprender una búsqueda incansable apoyándose en testimonios y registros de cámaras de seguridad que han arrojado más incógnitas que respuestas sobre el paradero de su hija, según informó El Tiempo.

Geraldine compartió en el citado medio los detalles del día que Ángela desapareció. La adolescente de 17 años le había expresado a su madre con entusiasmo que asistiría a una entrevista laboral, cerca de Plaza de las Américas. “Ella estaba muy contenta porque iba a conseguir trabajo”, mencionó.

La mamá de esta joven describe el día como normal hasta que se perdió el rastro de su hija. Ángela asistió a la entrevista acompañada de su prima y, tras regresar al portal 20 de Julio en la tarde, decidieron separarse. Ángela le dijo a su prima que visitaría a su padre en el centro de Bogotá, información que llevó a Geraldine a contactarlo, descubriendo que la joven nunca llegó a su destino, de acuerdo con el impreso.

En un intento por encontrar pistas, Geraldine habló con una amiga cercana de Ángela, quien afirmó que habían pasado la noche juntas en el barrio El Quindío y que ella se dirigió a San Mateo, Soacha, al día siguiente. Según la allegada, la joven se quedó sola en un paradero, pero las imágenes de seguridad sugieren una narrativa diferente.

“Yo fui a revisar los videos y no, no es verdad, mi hija no estaba sola. En las imágenes se ve a Ángela caminando con dos jóvenes y un hombre mayor”, reveló Geraldine. Contrario a la versión de la amiga, el video muestra a Ángela subiendo a un SITP junto a estas personas, lo que aumenta las dudas sobre la versión original dada, según el rotativo.

Geraldine también ha investigado otros testimonios, incluyendo el de un supuesto novio que esperaba encontrarse con Ángela en Soacha. “Él me envió pantallazos donde hablaban de encontrarse ese día, pero cuando llegó a recogerla, ella ya no estaba”, explicó. Actualmente, Geraldine ha proporcionado toda la evidencia a la Fiscalía esperando que se esclarezcan los últimos movimientos de su hija, según el citado diario.

“Yo solo quiero saber dónde está mi hija, qué está haciendo, si está bien”, expresó en la entrevista con profunda preocupación. La familia ha hecho un llamado a cualquier persona que tenga información sobre Ángela para que se comunique con las autoridades.

“Si mi hija me pudiera escuchar, le diría que la estoy esperando con los brazos abiertos, no veo el día en el que pueda volverla a ver y abrazar”, dijo Geraldine, quien no ha cesado en su búsqueda, incluso revisando en hospitales y en Medicina Legal, de acuerdo con el periódico.

Cómo reportar si tiene información sobre la desaparición de Ángela Hurtado Ramírez

Geraldine mencionó que hace todo lo posible, como cualquier madre haría, para encontrar a su hija. El día de su desaparición, Ángela vestía una chaqueta gris, llevaba una maleta negra y una sudadera negra. La joven es de tez blanca, tiene ojos marrones y cabello teñido de rojo. Información sobre su paradero puede ser reportada a la Policía al número 123 o directamente a Geraldine al 313 4395789, todo bajo autorización de esta familia, según el informe periodístico.

Este caso recuerda al de Catalina Leyva, otra joven que murió luego de ir a una entrevista de trabajo, donde habría sido llevada bajo engaños y luego su cuerpo fue hallado sin vida en un potrero en Usme.

