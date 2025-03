Continúa la preocupación por la ola de inseguridad que vive Bogotá y, luego de que explotara el cuarto artefacto explosivo en el barrio San Bernardo, un joven relató cómo fue víctima de hurto.

En su relato cuenta que estuvo viendo el partido de Colombia con una amiga y salió después de las 9:00 de la noche hacia su casa desde el barrio El Polo, pero fue abordado por hombres que portaban un puñal y un arma de fuego.

Luego de ser amenazado, lo despojaron de una patineta que costaba alrededor de 6 millones de pesos, recién comprada. Además, le robaron su teléfono celular.

“Se me acercaron dos tipos, me sacaron un revólver y un puñal, me empezaron a intimidar, se me llevaron una patineta que acababa de comprar y un iPhone 16 Pro Max“, indicó el joven.

Lo más insólito es que los delincuentes tuvieron tiempo de solicitarle la clave del teléfono. El denunciante, en medio de los nervios, accedió a dar la información para proteger su vida.

“Hasta la clave del celular me pidieron. No se las iba a dar, pero me amenazaron con el puñal ahí. Pues yo tuve que darles la clave, creo que de los nervios. Siento que fue un atraco personalizado y todo.

De esta manera, los sujetos lograron acceder a su información financiera y desocuparon su cuenta bancaria de Bancolombia, según narró el afectado que pidió ayuda para hacer viral el caso.

Finalmente, hizo un llamado a los internautas y habitantes de Bogotá para que tengan precaución y eviten ser perjudicadas por este tipo de delitos.

“Este es un mensaje para que tengan cuidado, la inseguridad está muy tenaz. No pensé que me iba a pasar, por confiado”, concluyó.

¿Cuál es la localidad con más robos de celulares en Bogotá?

Un informe sobre 2024 compartido por el Concejo de Bogotá y con cifras reveladas por la concejal Diana Diago indica que la zona con más robos de celulares es Suba. Además, se dieron a conocer los siguientes datos.

Suba con 3.804 casos Engativá con 3.869 casos Chapinero con 3.525 casos Kennedy con 3.475 casos Usaquén con 2.673 casos

Diago denunció que zonas existen 556 cámaras de vigilancia sin funcionamiento, lo que implica que uno de los instrumentos más esenciales para combatir el crimen, localizar a los criminales y obtener evidencia no está operativo en las zonas donde se registran más robos de teléfonos móviles.

“Llama la atención que en las localidades con mayor registro de robo de celulares, las cámaras de vigilancia para prevenir y combatir los delitos se encuentran fuera de servicio. Si no se cuenta con la infraestructura para combatir a los criminales, ¿cómo pueden reaccionar la policía?¿Cómo se hacen las labores de inteligencia?”, aseguró la bogotana.

¿Dónde roban más vehículos en Bogotá?

Por otra parte, el también cabildante Julián Sastoque indicó que, en relación al robo de vehículos, en 2024 se reportaron más de 3.100 casos, con un incremento desmedido en Los Mártires (145 %), Barrios Unidos (77.4 %), Candelaria (50 %) y Tunjuelito (40 %).

Desde abril de 2024, Sastoque también ha alertado acerca del incremento de la extorsión que desespera a los comerciantes de Bogotá, ya que ha crecido en más del 73 %. También se emite alerta en los municipios de Los Mártires 219 %, Fontibón 174 %, Santa Fe 100 %, Suba 94.8 % y Engativá 93 %.

