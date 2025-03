Un presunto caso de abuso policíal ocurrió en el municipio de Soacha, Cundinamarca, donde varios comerciantes estaban departiendo el fin de semana después de su jornada laboral, cuando fueron maltratados por 4 uniformados, según informó Noticias Caracol.

De acuerdo con las víctimas, los policías llegaron a obligarlos a parar su reunión con ofensas y hasta agresiones físicas, sin ningún tipo de explicación.

“Estábamos compartiendo con unos compañeros, tomándonos unas cervezas. Nos dijeron que por favor le bajaramos a la música a la camioneta. Se le bajó a la música, ya nos ibamos a retirar, cuando llegaron más cuadrantes y automáticamente llegaron fue a agredirnos”, dijo en el noticiero uno de los comerciantes afectados.

Lo más grave del caso es que, una vez le bajaron a la música, las personas estaban ya dispuestas a irse a sus casas; sin embargo, todo se tornó peor cuando los uniformados los arrestaron y los llevaron a una estación, en medio de fuertes agresiones. Incluso, al llegar al lugar de retención, los policías les hicieron un insólito pedido, según relata uno de los comerciantes en el citado medio.

“Me pegó en la cara sin razón alguna. Nosotros no estábamos ofendiéndolos, ni agrediéndolos, ni nada. Nos subieron esposados en la camioneta, nos agredieron, nos comenzaron a echar gas. Llegamos a la estación y nos pidieron que nos lavaramos la cara y me quitara la sangre y que llamara a un familiar. Llegó un allegado, me recogió y me mandaron a la casa sin razón de nada”, manifestó.

Al respecto, la Policía Nacional en Soacha anunció que abrió un proceso de investigación en contra de los uniformados implicados en esta situación, con el fin de determinar si hubo abuso de autoridad en este caso, aunque aseguran que los agentes cumplieron con su labor, ya que estas personas no podían estar en la calle consumiendo licor.

