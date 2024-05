Hace un poco más de una semana se conoció el caso de un violento robo a un tendero y corresponsal bancario en el occidente de Bogotá. En medio del hurto, los presuntos responsables intimidaron al propietario del establecimiento, quien fue identificado como Jeiner Carvajal, un hombre de 32 años y quien recibió 3 disparos por oponerse al atraco, según informó Citytv.

Además, el comerciante era conocido como ‘Don Mor’ y muchos de los habitantes del barrio le tenían cariño porque era uno de los tenderos más y serviciales del sector, de acuerdo con Noticias Caracol.

En las imágenes se alcanza a ver que dos hombres se bajan de un carro y van hasta el negocio para robar al comerciante, quien se opone y termina recibiendo varios disparos. Aunque el hurto fue frustrado por las autoridades, ‘Don Mor’ resultó muy afectado y falleció después de 12 días de estar en la clínica, de acuerdo con el noticiero.

#OjoDeLaNoche | Murió ‘don Mor’, un tendero que hace 12 días fue atacado en Engativá mientras intentaba defender su negocio de un robo. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/9WV0FegM5J — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 7, 2024

La comunidad del barrio salió en la noche de este lunes a hacer una velatón por la vida de Carvajal y a pedir justicia para que las autoridades encuentren a los responsables, pues pese a tener las pruebas, todavía no se ha hecho ninguna captura, según el citado medio.

“Con esas evidencias no se ha logrado nada, la Fiscalía llama a su familia, pero no hay más noticias del motivo del robo y de la investigación que están haciendo. No hay resultados de nada”, indicó una de las vecinas del barrio en la cadena televisiva.

Además, otra de las clientas de la tienda pidió a las autoridades que fortalezcan la seguridad y respondan por el crimen: “Mi amigo lo mataron injustamente en este barrio por la delincuencia que hay. No estamos de acuerdo que la Policía no haga nada por acabar con los ladrones”.