Algunos delincuentes colombianos suelen usar alias o apodos que van desde curiosas referencias a comidas hasta personajes de tiras cómicas o animales, provocando, en algunos casos, más risa que temor.

(Lea también: Ladrones se llevaron caja fuerte con Rolex y $ 50 millones de concesionario en Bogotá)

Recientemente llamó la atención la captura de Everson Pérez Gómez, conocido con el alias de ‘Karol G’, famosa cantante antioqueña. Este sujeto fue detenido en el departamento de Bolívar y es señalado de ser jefe de una de las estructuras del ‘Clan del Golfo’.

Una fuente le explicó a El Tiempo que a Pérez lo apodaban ‘Karol G’ porque “se la pasaba oyendo y cantando temas de la artista de reguetón, de allí que sus compañeros lo llamaran de esa manera”.

Además, el sujeto, al parecer, buscaba despistar a la Policía porque, en conversaciones interceptadas al grupo criminal, se referían a él como una mujer.

Alias ‘Karol G’ es solo uno de los delincuentes que han sido bautizados en el mundo criminal con apodos que producen risa —hasta que se conocen los crímenes cometidos, ya que ahí aparece el horror—. A continuación, otros alias absurdos:

Jobanis de Jesus Avila Villadiego, alias ‘Chiquito malo’, es el actual cabecilla del ‘Clan del Golfo’. Asumió el liderazgo de la organización criminal luego de la detención de Dairo Antonio Usuga, alias ‘Otoniel’, en octubre de 2021.

El sujeto es oriundo de San Pedro de Urabá y, según detalló RCN Radio, su estatura y peligrosidad le habrían hecho ganarse el apodo.

Camilo Torres Martínez es un narcotraficante que antes de su captura llegó a integrar la línea de mando del llamado ‘Clan del Golfo’. Fue arrestado en julio de 2012 justo después de casarse acompañado por 150 invitados pasando una semana de fiesta en la isla Múcura.

Entre los asistentes a la celebración había varios artistas vallenatos y de reguetón que se alternaban para los ‘shows’ que iban hasta la madrugada. En total, esa semana de fiesta superó los 2.000 millones de pesos.

¿Por qué a este deportado de los EEUU, alias Fritanga’, sí lo exhiben para la prensa? No hay un partido y un gobierno que pida que no ensañen contra él? ¡Ya entendí: no se llama Andrés Felipe! pic.twitter.com/uPwRBNHIcq

— Mauricio Arroyave #ElOjoNuclear. (@mauroarroyave) August 26, 2019