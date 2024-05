Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

En las redes sociales, se ha viralizado un impactante video capturado por cámaras de seguridad en la madrugada del cinco de mayo en el barrio Las Ferias, occidente de Bogotá. Se muestra a un ciudadano enfrentando a varios ladrones en un intento de robo frente a su casa.

(Le puede interesar: Video: Familia víctima de fleteo; los ladrones se llevaron el maletín equivocado)

En las imágenes, se observa cómo el hombre, al llegar a su residencia y disponerse a estacionar su vehículo, es abordado por dos individuos encapuchados que intentan abrir la puerta de su auto.

Ante esta situación, el ciudadano reacciona de manera rápida y decide acelerar y luego irse en reversa, impactando a los ladrones y evitando así el robo.

#VALIENTE. En la madrugada de ayer (5MAY) delincuentes a borodo de un vehículo intentaron robale el carro a un ciudadano que llegaba a su casa en el b/LasFerias (Bogotá). Sin embargo, la víctima reacciona de manera valerosa y choca el vehículo a las 'ratas' dejándolo inservible. pic.twitter.com/xjdjEubltS — Colombia Oscura (@OscuraColombia) May 6, 2024

Sin embargo, la situación no termina allí, ya que un tercer individuo desciende del otro vehículo donde se trasportaban los criminales y trata de enfrentarse al ciudadano. Con valentía, el hombre continúa manejando en reversa, logrando no solo evitar ser asaltado, sino también causar daños significativos al automóvil de los delincuentes.

Lee También

Aunque los detalles adicionales de este incidente aún son desconocidos, el video ha generado gran interés en las redes sociales, destacando el coraje y la determinación de este hombre anónimo que enfrentó a los crimianles.