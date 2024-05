En Colombia, en lo corrido del año 2024 se han presentado 36 feminicidios, la cifra registra un aumento del 25 % en comparación con el mismo periodo de 2023. En Bogotá, un hombre hizo una cruda confesión sobre cómo habría asesinado a su esposa.

Un sujeto, identificado como César Leonardo Salamanca González, aceptó cargos por el delito de feminicidio agravado. Según la Fiscalía General de la Nación él habría asesinado a su esposa mientras ella dormía. La pareja tenía una hija de 10 años.

La víctima era una mujer de 37 años y, según la confesión del hombre, lo habría hecho al enterarse que ella iba a terminar la relación que sostenían desde hacía 13 años.

“Indicó que había comprado el cuchillo semanas atrás, más o menos, cuando se enteró que no quería estar más con él” , dijo la fiscal del caso.

Este hecho hace parte de los 36 registrados en el país en 2024. El 75% de las víctimas habían referenciado sufrir de violencia intrafamiliar. En 2024 se han registrado 13.545 denuncias por este delito.

“Le decía ‘estoy cansada de las humillaciones y los maltratos psicológicos de Leonardo’, que no aguantaba más, pero que le daba miedo dejarlo porque él le daba a entender siempre que si ella no estaba con él, no estaría con nadie más”, narró la fiscal de ese caso.