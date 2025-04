Otro aberrante caso de violencia de género se presentó en Bogotá, luego de que un sujeto secuestró y sometió a ataques de violencia física y psicológica a su entonces compañera sentimental. La víctima dio recientemente su versión sobre los aberrantes maltratos que vivió a manos de quien era su pareja, hoy capturado por los hechos.

De acuerdo con el CTI de la Fiscalía, el acusado encerró a la mujer dentro de una vivienda de la localidad de Bosa, sur de la capital. Sumado a ello, la habría atado de pies y manos, además de darle múltiples golpes y hasta la amenazaba con un arma blanca, según el reporte de las autoridades. La agredida fue rescatada luego de pedir auxilio a unos vecinos a través de una ventana del hogar y detalló el tormento que sufrió.

Detalles del caso del hombre que secuestró a su expareja en Bogotá

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, aseguró que su agresor la celaba y le decía que no podía tolerar que estuviera con alguien más. Todo empeoró, narra la víctima, cuando el hombre comenzó a dejarla encerrada dentro de la vivienda donde ocurrieron los ataques.

“Me echó llave, me pegó, me encerró y me amarró“, contó la víctima en Citytv.

La situación escaló a tal punto cuando el ahora retenido por las autoridades intentó matarla al asfixiarla, por lo que la mujer llegó a pensar que no podría salvar su vida. “Lo único que hice fue pedirle perdón a Dios, de pronto por las cosas que había hecho con mi familia”, detalló en el noticiero.

Así se salvó mujer del secuestro de su expareja en Bogotá

En un acto desesperado para liberarse de la despiadada situación que vivía, trató de lanzarse desde la ventana de la casa donde estaba secuestrada en Bosa, esto en una noche en la que sufrió graves agresiones. Su plan era que vecinos del sector se dieran cuenta de lo que sufría y le prestaran auxilio.

Sin embargo, su plan no prosperó porque el agresor se dio cuenta, la sujetó y volvió a ingresarla a la casa por la fuerza para seguirla violentando. “Yo me iba a lanzar por la ventana y le había escrito a un muchacho, en un papelito, que por favor me ayudara”, dijo la mujer en Citytv.

Finalmente, la mujer logró, desde la misma ventana por la cual intentó lanzarse, pedir ayuda a testigos en el sector y dejó en evidencia lo que vivía. Las personas alertaron inmediatamente a las autoridades, quienes llegaron a la vivienda, rescataron a la mujer y capturaron al maltratador.

La víctima se llenó de valor e interpuso la denuncia en la Fiscalía General de la Nación por todos los vejámenes a los que fue sometida por parte de su expareja sentimental. La entidad investigadora detalló que el sujeto está en un centro penitenciario mientras se espera que sea procesado; no aceptó cargos por los delitos que las autoridades le imputaron.

La Fiscalía encontró que el sujeto ya tenía antecedentes por violencia contra las mujeres. Además, halló en su investigación que el agresor amenazaba a su víctima a través de llamadas y mensajes de texto. “La víctima venía siendo objeto de un ciclo constante de violencia física y psicológica”, ratificó la institución.

Por su parte, la valiente mujer que logró liberarse de la tortuosa vida que llevaba con su entonces parejas sentimentales alzó la voz por aquellas víctimas que han vivido casos como el suyo. En Citytv, dijo que estos casos se tienen que denunciar para poner un alto a los agresores.

La víctima logró salvar su vida, pero no deja de ser alarmante las situaciones que viven las mujeres en la capital por los abusos de sus parejas. Un caso lamentable que deja en evidencia tal situación es el de la mujer a quien su expareja, un policía, la mató con un arma de fuego mientras ella trabajaba en un salón de belleza en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

