Bogotá vivió una jornada marcada por la tragedia este miércoles 23 de abril. De acuerdo con información revelada por Blu Radio y ampliada por el periodista ‘Gato’ Gómez de Olímpica Stereo, una violenta discusión entre madre e hija terminó en un doble deceso que tiene consternados a los vecinos del conjunto residencial Molinos 1.

Según versiones preliminares, la pelea, cuyo origen aún es materia de investigación, se intensificó a tal punto que la joven, en un aparente estado de alteración extrema, habría atacado a su madre con un martillo, causándole la muerte.

Los primeros reportes indican que el objeto utilizado habría sido tomado de la cocina del apartamento. El ataque fue descrito como “escabroso”, dada la brutalidad con la que se habría llevado a cabo. Posteriormente, y presuntamente en medio de la desesperación y el impacto de lo sucedido, la hija tomó la fatal decisión de lanzarse desde el cuarto piso del edificio, falleciendo casi de inmediato por el impacto contra el suelo.

Tras los hechos, el lugar fue acordonado por las autoridades, quienes llegaron rápidamente al sitio para iniciar la investigación correspondiente. En estos momentos, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las diligencias judiciales pertinentes y está recolectando testimonios de vecinos y personas cercanas a la familia, con el fin de esclarecer el contexto de esta dolorosa tragedia.

En redes sociales el periodista Leonardo Ballesteros compartió un video de la escena luego de lo ocurrido. En las imágenes se observa a agentes de la Policía realizando el levantamiento del cuerpo de la joven que se lanzó desde el edificio, mientras varias personas miran.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las víctimas. Sin embargo, se sabe que ambas eran residentes del conjunto Molinos 1, y según vecinos, no se habían registrado anteriormente altercados graves entre ellas. El caso ha sido clasificado como una tragedia familiar, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis en el marco de las investigaciones.

