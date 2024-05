Para mantener un vehículo, además de pensar en gasolina y reparaciones, también se deben tener en cuenta las tarifas de parqueadero. Una mujer en Bogotá hizo una denuncia ciudadana sobre el cobro excesivo que tuvo que cancelar en el norte de la ciudad.

(Vea también: Galán frenó a conductores que esperan anuncio sobre pico y placa en Bogotá: “No es viable”)

Se trata de una mujer cuyo video fue compartido por la Revista Alternativa en redes sociales. En el video se puede escuchar la indignación de la mujer, que dice que tuvo que pagar 24.000 pesos por dos horas de parqueadero.

En la grabación ella se encuentra en un establecimiento de parqueo en la calle 142 con carrera 19, en la localidad de Usaquén.

“Resulta que dejé el carro por dos horas y la señorita me cobró 24.000 pesos. Le digo yo: ‘¿por qué tan caro?’, y me responde: ‘es que después de dos horas se les cobra la tarifa plena’. ¿Perdón? ¿En qué parqueadero de esta ciudad le cobran a uno semejante tarifa tan cara?“, dijo enojada la cliente del lugar.

Lee También

En las imágenes la mujer también muestra a las dos jóvenes que se encuentran atendiendo en la caja del lugar y una de ellas le pide que no la grabe, mientras que otra hace cara de confusión y la cliente indica que no la están ayudando.

Otro detalle importante es que en el sitio están visibles las tarifas con el límite de horas, pero no está claro el valor del parqueadero por minuto. Así las cosas, en la ventanilla los avisos indican que se deben pagar 24.000 pesos por hasta 12 horas de parqueadero para un vehículo particular, pero no es clara la información sobre desde cuántas horas se comienza a cobrar ese valor.